Супруга Джигана рассказала, почему пропала из Instagram

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавние новости о разладе в семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана заполонили сеть, однако супруга сама вышла на связь с подписчиками и немного пролила свет на ситуацию в Instagram.

Супруга Джигана разместила в социальной сети новый пост и впервые показала новорожденного сына Давида. В подписи к посту девушка поделилась своими эмоциями, однако решила не выносить сор из избы.

"Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет. не знаю что еще можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу. делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду. так же как и ходить на всякие передачи и тд", - написала Самойлова в Instagram.

Кроме всего прочего, модель сообщила, что застряла в США вместе с семьей и не может вылететь в Россию, а также поведала о том, что силы "на минусе". Подписчики Оксаны Самойловой поддержали ее в комментариях, а также поздравили молодую маму с рождением замечательного сына Давида. -0-