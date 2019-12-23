Светлана Ходченкова впечатлила сеть оригинальным фото

Светлана Ходченкова. Фото из Instagram
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась на своей странице в Instagram свежим снимком и восхитила поклонников.
Знаменитость предстала перед фолловерами в узком черном платье и кирзовых сапогах, однако пользователи социальной сети были поражены гимнастическими способностями Светланы Ходченковой.
Актриса в кадре стоит на одной ноге, а вторую подняла почти выше головы.
Завершают образ звезды непослушные кудри и отсутствие макияжа. Юзеры Instagram были впечатлены фотографией Ходчченковой и оставили под записью более 40 тысяч лайков и сотни комментариев. -0-