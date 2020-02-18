Светлана Лобода анонсировала клип и запустила челлендж - видео

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась в Instagram новым постом и впечатлила подписчиков.

Звезда разместила кадры с танцевальной тренировки ее поклонников, которые зажигают под трек Светланы Лободы "Новый Рим". Для пущего эффекта фанаты выбрали необычную обувь - ботинки джамперы. Таким способом они решили поучаствовать в челлендже от артистки: #новыйримchallenge.

Звезда сделала репост энергичного танца к себе на страницу. Ранее она анонсировала клип к своей композиции, которая пришлась по вкусу поклонникам. В подписи Светлана Лобода только подлила масла в огонь и заинтриговала фанатов: "Новый Рим. Премьера клипа! Soon...". -0-