Светлана Лобода "избила" солиста Rammstein в новом клипе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Видео разметили на YouTube. В клипе, который Светлана Лобода анонсировала на своей странице в Instagram еще 22 ноября, артистка исполнила роль девушки, которая работает на фабрике. Солист Rammstein стал ее начальником. После неудачного инцидента девушка бьет Линдеманна.

Видео рассказывает о переплетении судеб людей и безответной любви, от которой страдают главные действующие лица. Клип был загружен на YouTube 23 ноября и уже собрал более миллиона просмотров. -0-