Светлана Лобода намекнула на помолвку? Фанаты что-то заподозрили

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Светлана Лобода отметила день рождения. Звезда отблагодарила фанатов за многочисленные поздравления новым постом в Instagram.

Она разместила фото с яхты на фоне прекрасного городского пейзажа. Сама певица одета в черно-белый полосатый купальник.

Конечно, фанаты восхитились ее шикарной фигурой, но больше всего привлекло внимание кольцо с большим камнем на пальце Светланы.

До этого она размещала пост, в котором промелькнуло нежное обращение к какому-то человеку "у меня есть вы , ваша любовь,обожаемая семья. У меня есть ты..."

Фолловеры решили, что у звезды скоро свадьба - они стали наперебой спрашивать ее об этом. Но сама Светлана держит подробности личной жизни в секрете.-0-