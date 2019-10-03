Светлана Лобода сменила имидж и стала похожа на российского юмориста

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram новым снимком.

На фото она предстала перед подписчиками в новом имидже: артистка сделала светлые кудри. В подписи к посту она решила поинтересоваться у фолловеров, идет ли ей новый образ и оставлять ли прическу.

Это не первый раз, когда Светлана Лобода экспериментирует со своей внешностью. Кто-то из подписчиков посчитал, что новый имидж знаменитости ей к лицу, но нашлись и те, кто попросил певицу оставить свою внешность без изменений.

Примечательно, но многие фолловеры звезды сравнили обновленную внешность Светланы Лободы с внешним видом Максима Галкина, который недавно стал носить осветленные кудри. -0-