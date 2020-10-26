Светлана Лобода жаркими фото с пляжа лишила фолловеров дара речи

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько кадров с пляжа, которые восхитили поклонников.

Певица продолжает с фолловерами делиться жаркими кадрами с пляжа. В этот раз она отправилась на берег моря в коротких шортах и бикини, а дополнила образ стильной шляпой и модными очками.

Фолловеры Светланы Лободы лишились дара речи, однако самые крепкие смогли оставить ей несколько комплиментов. Неудивительно, что жаркие фото звезды с пляжа быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-