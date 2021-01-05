Свитер-хамелеон озадачил множество пользователей сети – новая оптическая иллюзия

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая оптическая иллюзия вызвала в социальных сетях огромные споры, которые становятся все жарче. Молодой человек опубликовал на Reddit новый пост и с этого все началось.

Парень решил продемонстрировать людям интересный предмет гардероба, который он обнаружил в шкафу. Меган Артур нашел свитер, который меняет цвет в зависимости от освещения. Несколько снимков показали, как одежда превращается из серо-зеленого в фиолетовый и наоборот.

Фото Reddit

Разумеется, симки вызвали споры, однако мало кто поверил посту. Конечно, все уже научены горьким опытом платья-хамелеона, которое обсуждали не один месяц. Тогда парень решил записать ролик, чтобы все юзеры воочию убедились. Необычный свитер сделал свое дело и пост собрал около 50 тысяч лайков, а споры продолжаются. -0-