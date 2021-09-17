Сын случайно узнал секрет родителей и выгнал их из дома

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина на Reddit поделился историей, которая заинтересовала пользователей сети.

Юзер рассказал свою историю, после которой ему пришлось выгнать родителей из дома. Он пояснил, что уже несколько лет живет с женой по имени Соня, которая изначально не понравилась отцу и матери мужчины. Они сказали, что девушка использует мужа, чтобы осуществить "американскую мечту". "Их слова меня сильно оскорбили", - написал он.

Через какое-то время все успокоилось, но в один день сын узнал секрет, после которого не мог просто так жить дальше. Пара воспитывает сына и однажды, когда бабушка и дедушка играли с малышом, они проговорились. "Как-то мои родители играли с внуком, и моя мама сказала: "Разве ты не самый милый ребенок на свете? Я так рада, что мы узнали, что ты действительно наш внук". Она не знала, что я нахожусь рядом, и когда я спросил, в чем дело, она попыталась сменить тему", - написал пользователь Reddit.

После этого мужчина не смог смотреть в глаза родителям и выгнал их из дома. Многие пользователи поддержали юзера в комментариях, а сама запись быстро собрала огромное число лайков. -0-