Сын Валерии сделал предложение своей девушке, а звездная мама поделилась кадрами в Instagram

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия разметила в Instagram трогательные кадры, которые вызвали массу эмоций у поклонников звезды.

Артистка представила фолловерам видео, на котором запечатлен момент, как ее сын делает предложение своей девушке. Для романтического поступка парень выбрал ресторан в комплексе "Москва-Сити". Пока он отлучился за кольцом, на соседнем здании появилась надпись с заветным вопросом, на который избранница ответила "Да!".

Валерия в подписи к посту отметила, что все событие записали на скрытую камеру, а также поделилась своими эмоциями: "Как же трогательно и романтично! Сколько смотрю, столько плачу. Каждая девушка хотела бы такой сюрприз".

Поклонники поздравили пару, а также акцентировали внимание на том, что предложение действительно получилось очень впечатляющим. Менее чем за сутки трогательные кадры посмотрели сотни тысяч раз, а в комментариях к поздравлениям присоединились звезды российского шоу-бизнеса. -0-