Сын Валерии в трогательном ролике назвал пол будущего ребенка

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын знаменитой певицы Валерии Арсений представил в Instagram трогательный ролик и рассказал новости о своем будущем ребенке.

Пара поженилась в конце августа и теперь ждет ребенка. В небольшом ролике они решили рассказать подписчикам новости. В кадре запечатлена жена Лиана Волкова, которая держит черный шар, а Арсений иголкой пробивает его.

Таким способом супруга рассказала мужу пол будущего ребенка. Все в комнате заполнили розовые конфетти, а это значит, что у них будет девочка. Пара нежно обнимается, а трогательный ролик умилил юзеров сети. -0-