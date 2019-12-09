Сына Стоцкой сравнили с младшим наследником Киркорова

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники Анастасии Стоцкой активно обсуждают в сети сходство между ее сыном Александром с младшим наследником Филиппа Киркорова Мартином.

Фотографию с восьмилетним Сашей певица выложила на своей странице в Инстаграм. Фолловеры Стоцкой принялись активно обсуждать снимок и одаривать певицу комплиментами.

"Красавчики", "Вы очаровательные и прекрасные", "Какой взрослый, какой важный сын", - прокомментировали поклонники.

Подписчики звездной мамы также отметили и поразительное сходство между ее сыном и младшим ребенком Киркорова Мартином.

"Чем-то похож на известного артиста российской эстрады", "На Киркорова похож", - написали фолловеры.-0-

Фото из Instagram