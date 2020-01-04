"Такие колени нужно прятать!": Дану Борисову раскритиковали в сети

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Дана Борисова разместила в Instagram новый снимок и получила шквал критики от подписчиков.

Звезда улетела на Новый год в Таиланд и делится праздничными фотографиями. Для ночных танцев Дана Борисова выбрала блестящую юбку и бежевый топ, однако внимание поклонников привлекли ноги знаменитости и они поспешили поделиться своим мнением в комментариях.

Под постом Даны Борисовой разгорелся жаркий спор. Кто-то считает, что у телеведущей "Коленки, как у бабушки", "Колени плачевные, зачем так демонстрировать недостатки?".

Нашлись и те, кто поддержал звезду: "Коленки, как коленки. Да, и фигура - бомба"; "Дана, ты - молодец! Выгладишь потрясающе"; "Не слушай никого, они просто завидуют". В свою очередь, Дана Борисова ответила критикам и написала, что не намерена скрывать недостатки, о которых прекрасно знает. -0-