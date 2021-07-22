Такие милашки: игры собаки и маленького лисенка восхитили YouTube

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили интересный ролик, который впечатлил многих.

Жительница Великобритании однажды в лесу нашла совсем маленького лисенка, которого бросила мама. Малыша приютили в загородном доме и начали выхаживать. Все получилось и с того случая прошло уже несколько лет, а лисенок по кличке Налу живет в деревне.

Необычный питомец вырос в окружении собак, поэтому, конечно, перенял от них некоторые привычки. В очередной раз песик и Налу решили поиграть, а милый момент на камеру успела запечатлеть хозяйка. Кадры понравились юзерам, которые были восхищены милой игрой собаки и маленького лисенка. -0-