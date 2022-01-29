Танец этой юной пары поразил более 15 миллионов зрителей (Видео)

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из шоу талантов выступила молодая пара, которая, пожалуй, никого не оставила равнодушным. Сначала члены жюри решили, что перед ними брат и сестра, но это оказалось не так.

Ребята показали танец, восхитив зрителей не только безупречной техникой, но и актерским мастерством.

Видео с их номером, выложенное в сеть, набрало уже более 15 миллионов просмотров и более четверти миллиона лайков. Пользователи оценили выступление, поделившись эмоциями в комментариях: "…Я аж прослезилась, молодцы ребята. Держитесь вместе, вместе вы сила и мощь. Успехов", "Я даже не могу сосчитать, сколько раз я смотрела этот танец. Магия...", "Очень трогательно! Умницы! Замечательные танцоры! Красивые… глаз не оторвать! Уважение родителям!", "Шикарное выступление. Ребята молодцы. Творческих побед вам желаю всегда".

Также многие зрители по достоинству оценили работу педагогов дуэта: "Какие умнички! И педагог молодец, такую невероятную синхронность у детей выстроила!", "Никто не отмечает мастерство педагогов! А ведь это и их заслуга, при чем огромная!"-0-

Фото из открытых источников

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