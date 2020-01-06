Тарантино получил "Золотой глобус" за лучший сценарий

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за работу над фильмом "Однажды в... Голливуде". 77-я церемония вручения награды прошла в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия вела телекомпания NBC, сообщает ТАСС.

Действие картины Тарантино происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале.

Вместе с Тарантино на победу в этой категории претендовали Ноа Баумбак, выступивший в качестве режиссера и сценариста фильма "Брачная история", а также Пон Джун Хо и Хан Джин Вон - за сценарий к фильму "Паразиты", Энтони МакКартен, написавший сценарий к картине "Два папы", и Стивен Зеллиан - за работу над лентой "Ирландец".

Брэд Питт за роль в фильме "Однажды в... Голливуде" получил награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана в художественном фильме". За награду в этой категории также боролись Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Джо Пеши ("Ирландец") и Аль Пачино ("Ирландец"), а также Энтони Хопкинс, выдвинутый на премию за работу в фильме "Два папы".

"Однажды в... Голливуде" также получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Вместе с фильмом Тарантино за победу в категории "Лучшая комедия или мюзикл" боролись картины "Меня зовут Долемайт" режиссера Крэйга Брюэра, "Кролик Джоджо" режиссера Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона и "Рокетмен" Декстера Флетчера.

Режиссер Сэм Мендес, снявший военную драму "1917", получил премию в номинации "Лучший режиссер". Картина получила "Золотой глобус" и в номинации "Лучший драматический фильм". Фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия.

Американский мини-сериал "Чернобыль" удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".

В номинации "Лучшая оригинальная песня в художественном фильме" победу одержала композиция "I'm Gonna Love Me Again" авторства Элтона Джона и Берни Топина, прозвучавшая в "Рокетмене". Победы в категории "Лучшая музыка к фильму" была удостоена композитор Хильдур Гуднадоттир, работавшая над картиной "Джокер".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.-0-