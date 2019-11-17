Телеведущий Дмитрий Шепелев показал свою новую возлюбленную

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий Дмитрий Шепелев решил ответить на слухи о своей женитьбе и опубликовал в Instagram первое фото своей возлюбленной.

Его новая избранница - 36-летняя Екатерина Тулупова. Она дизайнер интерьеров и основательница компании. В подписи к посту Дмитрий Шепелев поделился историей знакомства с девушкой.

Оказывается, что будущую пару познакомили их дети: "Наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья".

Пост за сутки собрал почти 35 тысяч лайков, а пользователи Instagram похвалили выбор Дмитрия Шепелева и пожелали влюбленным счастья и удачи. -0-