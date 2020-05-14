Телеведущий "заснул" в прямом эфире и развеселил пользователей сети – видео

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети посмеялись над телеведущим американского телеканала CBS, когда тот уснул во время прямого эфира утреннего шоу, сообщает Daily Mail.

Тони Докупил ведет шоу This Morning. Во время эфира режиссер объявил, что сейчас будет небольшой перерыв. Когда телеведущий вновь появился в кадре, то он сидел с опущенной головой. Мужчина провел в такой позе несколько секунд, пока его не "разбудил" голос оператора.

The perils of live TV on today's CBS This Morning. You're up, @tonydokoupil! pic.twitter.com/N59uxb9LMW — Scott Whitlock (@ScottJW) May 12, 2020

Ролик опубликовали в Twitter и юзеры тут же принялись шутить. Одни посоветовали дать телеведущему кофе или подушку, а другие отметили, что понимают Тони, ведь все новости в эфире скучные. Впрочем, позже герой видео сам вышел на связь и уточнил, что он не спал, а читал новости на планшете под столом, но пользователи ему все равно не верят. -0-