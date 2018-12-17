Титул "Мисс Вселенная" завоевала Катриона Грэй из Филиппин

17 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная" на 67-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в бангкокском выставочном центре Impact Arena. Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" является ежегодным и одним из самых престижных в мире наряду с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Он проводится с 1952 года. В ноябре 2017 года 66-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в США, тогда победительницей стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. В Таиланде мероприятие проходило дважды - в 1992 и 2005 годах, тайские кандидатки побеждали на конкурсе в 1965 и 1988 годах.-0-

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