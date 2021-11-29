ТОП-5 мероприятий с 29 ноября по 3 декабря: как нескучно провести будние дни

Картины в стиле флористического коллажа, "Птицы Лошицкого парка", масштабная ретроспектива работ живописца Рафаэля Санти и ночная книжная ярмарка - собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 29 ноября по 3 декабря. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

29 ноября

Выставка японского искусства осибана "Флористическая мистерия" работает в Гостиной Владислава Голубка. Здесь представлены удивительные картины в стиле флористического коллажа из частной коллекции Елизаветы Константиновой. Живые растения – цветы, листья, лепестки и веточки, сохранившие свою уникальную природную красоту, обрамлены сюжетными рисунками и оживают на глазах. Техника, в которой работает автор, известна как плоскостная или прессованная флористика, а также "живопись растениями".

30 ноября

Совместно с Посольством Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь в художественной галерее "Университет культуры" продолжается проект в формате лекций-кинопоказов, знакомящих гостей и жителей столицы с культурой, искусством, традициями и историей Венесуэлы.

30 ноября в 17.00 состоится показ художественного фильма "Синяя яблоня" режиссера Олегарио Барреро. Фильм будет представлен на испанском языке с английскими субтитрами. Олегарио Барреро зарекомендовал себя как проницательный наблюдатель за людьми. Он тонко отображает внутренний мир своих героев, передает их эмоциональное состояние и переживания.

1 декабря

В приусадебном флигеле музея "Лошицкая усадьба" работает фотовыставка "Птицы Лошицкого парка". На территории парка зарегистрировано более 100 видов птиц, среди которых известные большинству жителей Беларуси синицы, дрозды и стрижи. Встречаются в парке и сезонные птицы: большие голуби, трясогузки, зимородки, пеночки, свиристели, снегири и гоголи. На выставке можно поближе рассмотреть и познакомиться с наиболее известными обитателями Лошицкого парка, скрывающимися от внимания человека.

2 декабря

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" проходит в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе. Более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии можно увидеть в экспозиции. Организаторы также подготовили для посетителей тематический квест, который представляет собой несколько заданий по экспозиции.

3 декабря

Один раз в неделю, в ночь с пятницы на субботу, манеж легкоатлетического комплекса "Динамо" превращается в центр общения всех любителей книг, а также книгоиздателей, книготорговцев и покупателей. 3 декабря в спорткомплексе состоится очередная книжная ярмарка, которая начнет свою работу в 23:00. Наибольшей популярностью на выставке пользуется учебно-методическая и классическая литература (русская, западноевропейская), литература для детей и подростков.