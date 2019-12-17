Трейлер мультфильма о советском Супермене появился в сети

Скриншот из видео

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появился первый трейлер грядущего анимационного проекта "Супермен. Красный сын". Экранизация основана на графической новелле Марка Миллера. В ней автор рассказывает альтернативную историю Супермена. Капсула Кал-Эла (имя Супермена при рождении) падает не в Канзасе, а на поле в СССР. Криптонец вырастает настоящим патриотом своей страны и с гордостью носит серп и молот на груди, из-за чего его начинает бояться Америка и весь мир. В трейлере можно увидеть необычный взгляд на героев DC: Бэтмен в шапке-ушанке и Лоис Лэйн в платочке. Режиссером анимационного фильма стал Сэм Лью, который является автором множества других киноадаптаций комиксов DC. Премьера ожидается в 2020 году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!