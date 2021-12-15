Тренировка с нунчаками пошла не по плану - еще учиться и учиться! (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США недавно запечатлела кадры, которые понравились пользователям YouTube.

Девушка с семьей отправилась в поездку, где они посетили выставку старинного оружия. Муж американки взял в руки нунчаки и решил показать мастер-класс, однако тренировка с оружием пошла не по плану.

Какое-то время все идет хорошо, однако в следующий момент мужчина не рассчитывает движение и попадает по себе. Этот уморительный момент с нунчаками от души развеселил как автора видео, так и всех окружающих. Неудивительно, что ролик пришелся по вкусу пользователям сети. -0-