Три медвежонка ушли в разнос и стали дурачиться на поле для гольфа - видео очаровало сеть!

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в YouTube появились забавные кадры, которые удалось сделать посетителям гольф-клуба в США.

Несколько игроков подошли к последней лунке на поле, когда перед ними предстала уморительная картина. Три медвежонка выбрались из леса и стали дурачиться. Двое из них сошлись в схватке, а вот третий медведь нашел "несгибаемого" соперника - флажок над лункой.

Такие игрища медвежат продолжались некоторое время, но позже они решили вернуться в лес. К слову, флажок так и остался стоять, переборов мишку. Кадры очаровали сеть, что и помогло им быстро собрать огромное число просмотров. -0-