Трогательная встреча мамы и малышки, которая находилась в карантине, попала на видео

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина вновь смогла обнять свою новорожденную дочь, которая более трех недель пробыла в карантине одной из китайских больниц города Шицзячжун, сообщает Daily Mail.

Врачи изолировали малышку Нуо Нуо, которая родилась в самый разгар эпидемии коронавируса в Китае. Медки предполагали, что у новорожденной девочки может быть вирус, который передался от матери.

У маленькой пациентки наблюдалась потеря веса и повышенная температура, поэтому врачи решили провести тщательное обследование. Карантин продлился три недели, и тесты не выявили наличие коронавируса в организме Нуо Нуо.

Медики передали ребенка маме, реакция которой растрогала миллионы пользователей социальных сетей. Кроме этого, врачи подарили женщине альбом с фотографиями девочки, сделанными за время ее пребывания в больнице.-0-