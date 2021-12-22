Трогательная встреча мамы и сына спустя три года разлуки покорила YouTube (Видео)

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на видеохостинге YouTube появились удивительные кадры, на которых удалось запечатлеть неподдельные эмоции.

Мужчина три года назад переехал жить в Испанию, а его мама осталась в Венесуэле. Долгое время мама и сын общались с помощью смартфона, однако это не помогало меньше скучать. Тогда мать не выдержала и отправилась в гости к сыну, преодолев несколько тысяч километров.

При этом женщина сделала сюрприз, которого парень совершенно не ожидал. Как только мужчина увидел родное лицо - он расплакался и бросился обнимать маму. Эта трогательная встреча покорила YouTube. Милые кадры приобрели популярность и за короткое время собрали огромное число просмотров.-0-