Трогательное поздравление Дмитрия Маликова от его дочери понравилось всем

Стеша Маликова. Фото из Instagram
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Стеша разместила в Instagram новый пост, который очаровал огромное число людей.
Накануне в России прошел День отца, поэтому Стеша Маликова решила сделать для своего звездного папы трогательное поздравление. В одном посте девушка собрала самые яркие и милые снимки с Дмитрием Маликовым, а также представила небольшое трогательное видео, сопроводив все соответствующей подписью.
Конечно, пост пришелся по душе фолловерам Стеши Маликовой. Необычное поздравление понравилось всем, что поспешили отметить в комментариях многочисленные подписчики девушки. -0-