Трогательное воссоединение: кот вернулся домой спустя шесть лет скитаний

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сиамский кот по кличке Бэйли вернулся к хозяевам спустя шесть лет после пропажи. Об этом сообщает издание Cumberland & Westmorland Herald.

Местные жители графства Камбрия в Англии заметили пропажу своего питомца в 2014 году. Они долго искали животное, но поиски не принесли результатов. Тогда люди смирились с потерей и посчитали, что котика сбил автомобиль.

Спустя шесть лет хозяйке по имени Робин поступил звонок из ветеринарной клиники. Доктор расспрашивала девушку и пыталась узнать, есть ли у нее кот. Сначала женщина ответила, что у нее нет пушистка, но после вспомнила о своем сиамском любимце.

Найти хозяев кота, который скитался более шести лет, удалось с помощью микрочипа в его ошейнике. Девушка потеряла всякую надежду, однако она даже не представляла, что сможет увидеть своего Бэйли спустя шесть лет и двух переездов.

Странствия немного потрепали котика, однако теперь он вновь возвращается к семейной жизни и наслаждается отдыхом на диване. -0-