Целый ковш милоты: фермер сделал потрясающие кадры с десятком щенков (Видео)

Американец загрузил дюжину собачек в тракторный ковш и смог спокойно их перевозить. Разумеется, все происходящее он записал на видео, из-за чего у мужчины получились потрясающие кадры с десятками милых щенков. Неудивительно, что ролик пришелся по вкусу пользователям сети. -0-









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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились умилительные кадры, которые привлекли внимание пользователей.Мужчина из США стал счастливым хозяином 12 милых щенков породы датский дог. Малыши с трудом могли усидеть на месте, а переместить их - невыполнимая задача. Впрочем, фермер нашел любопытный выход.