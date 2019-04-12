Турист из Великобритании в Таиланде в 90 раз переплатил за ужин в ресторане

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из Великобритании случайно заплатил за ужин в одном из индийских ресторанов курортного города Краби на юге Таиланда в 90 раз больше, чем требовалось. Как сообщил портал The Thaiger , мужчина не сразу заметил пропажу крупной суммы денег с банковской карты.

48-летний британец Саймон и 10 его друзей отправились в один из ресторанов на пляже Ноппара Тхара поужинать. После окончания ужина мужчина попросил счет, за который решил расплатиться банковской картой. Однако непонятно почему сумма в 2857 батов ($90) на терминале превратилась в 257 тыс. 857 батов ($8,1 тыс.). Не обращая внимания на цифры, британец ввел свой ПИН-код, нажал ОК и подписал чек.

Мужчина переплатил ресторану 255 тыс. батов (более $8 тыс.). Менеджер заведения заметила ошибку во время проверки бухгалтерии. Ее индийский муж попытался найти британских туристов, но не смог. Тогда менеджер обратилась в полицию, которая разыскала иностранцев в одном из отелей.

Саймону вернули переплату наличными средствами. Он и его друзья поблагодарили владельца ресторана и пообещали в следующую туристическую поездку снова поехать в Краби.-0-