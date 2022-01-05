Турист нашел в Эстонии странную дыру в лесу, которая больше похожа на портал в другой мир (Фото)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США в октябре отправился в путешествие по Эстонии, где сделал удивительное открытие. Фотографию американец разместил в Twitter.

Во время поездки путешественник наткнулся на дыру в лесу, которая впечатлила его и всех окружающих. Необычный объект приковал внимание людей, но что больше всего не давало покоя - его идеальная форма.

Со стороны открытие туриста больше похоже на портал в другой мир, однако у всего происходящего нашлось вполне логичное объяснение. На самом деле это арт-инсталляция на юге Эстонии, выполненная финским художником Антти Лайтиненом. У него в Instagram можно найти посты о работе над дырой, восхитившей американца и огромное число пользователей социальной сети.-0-