"Ты что делаешь?": британка ворвалась в магазин и разбила сотни бутылок с алкоголем (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный случай произошел в одном из супермаркетов города Стивенидж в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники магазина запечатлели на видео девушку, которая ворвалась в магазин и принялась громить витрину с алкоголем. Хулиганка сгребает бутылки, а после легким движение разбивает их об пол.

Работники супермаркета не решились вмешиваться, а только записали все происходящее на видео и вызвали полицию. Всего девушка разбила сотни бутылок с различным алкоголем, а ущерб составил несколько тысяч фунтов стерлингов.

Woman smashes hundreds of bottles of alcohol in Aldi causing thousands of pounds of damage https://t.co/ec2xEHdyHZ pic.twitter.com/Zw4vIO63RM — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 26, 2020

Правоохранители задержали британку и доставили ее в больницу. Пока неясно, что стало мотивом случившегося. Некоторые пользователи сети, в свою очередь, очень эмоционально отреагировали на кадры. Многие из них с каждой разбитой бутылкой в комментариях все чаще писали: "Ты что делаешь?". -0-