Ты что делаешь? Собака усложнила себе жизнь, пытаясь достать мячик

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Кореи разместила в TikTok видео, которое развеселило юзеров.

Девушка любит снимать на камеру своего пса по кличке Гамджа, что означает Картошка. Часто собака задорно развлекается и умиляет сеть, но в этот раз на видео попал момент, как животное себе усложнило жизнь, пытаясь достать мячик.

Спортивный инвентарь закатился под столик. Гамджа решил подойти к решению проблемы совсем неординарно, что и повеселило сеть. Вместо того, чтобы аккуратно схватить игрушку снизу, песик начинает усложнять себе жизнь, пытаясь достать мяч через небольшое отверстие в столике.

Не помогла даже лапа, которая удачно пролазила, но несколько попыток оказались тщетны. Впрочем, за непродолжительное время ролик посмотрели более 700 тысяч раз, развеселив всех. -0-