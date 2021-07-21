Ты снимаешь? Хозяйке удалось запечатлеть шикарную улыбку своего лабрадора (Видео)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из США поделилась на YouTube великолепными кадрами, которые пришлись по вкусу пользователям.

Девушка проводила время дома, пока перед ней играл ее пес по кличке Виски и соседский питомец Блу. В какой-то момент лабрадор женщины показал зубы, но быстро заметил, что за ним смотрит человек.

Тогда Виски решил исправиться и повернулся к камере, а после шикарно улыбнулся. Этот момент повеселили не только хозяйку питомца, но и юзеров. В комментариях пользователи отметили, что от пса не хватало только фразы - "Ты снимаешь?".