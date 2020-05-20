Тысячи дельфинов приблизились к пляжу в США - видео

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное количество дельфинов приплыли порезвиться вблизи берегов города Лагуна-Бич в Калифорнии. Кадры опубликовали в Facebook.

Многие местные рыбаки были удивлены такой картине. Они отмечают, что дельфины часто приплывают к берегам в погоне за добычей, однако в таком количестве местные жители не видели водных млекопитающих уже очень давно.

Впрочем, это не помешало рыбакам сделать невероятные кадры, а также посмотреть на гонки дельфинов, которые могут разгоняться в воде почти до 40 километров в час.-0-