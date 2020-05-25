У Алены Бабенко нашли коронавирус - об этом она рассказала в Instagram

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Алена Бабенко разместила в личном Instagram-аккаунте пост, в котором пролила свет на состояние своего здоровья.

Она рассказала, что была вынуждена покинуть танцевальное шоу, в котором принимала участие. Как только звезда почувствовала недомогание, она самоизолировалась. Потом у нее были симптомы: слабость, температура. Подтвердилось, что у нее коронавирус. Сейчас Алена Бабенко находится в стационаре под присмотром врачей.

Она пожелала своим подписчикам здоровья и позитивного отношения к жизни. Фанаты в ответ пожелали ей скорейшего выздоровления.-0-