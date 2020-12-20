У берегов США запечатлели редчайшего кита с детенышем (Видео)

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак из США повстречал в океане существо, которое поразило его. Благо, мужчина смог запечатлеть редчайшего кита на камеру. Кадры опубликовали на YouTube.

В один из дней американец Чип Михаэлав отправился в открытые воды за уловом. Он долго рыбачил, пока не услышал громкие звуки в нескольких километрах от его лодки. Разумеется, такое развитие событий заставило его напрячься, но мужчина не поддавался панике.

Он сначала подумал, что к нему приближается стая дельфинов или синий тунец, но позже Чип встретил редчайшего гладкого кита с детенышем. Величественное создание подплыло к рыбацкой лодке очень быстро и было понятно, что длина водного обитателя около 15 метров. Причем, голова кита была размером с судно. Необычную встречу мужчине удалось запечатлеть на видео, а кадры быстро набрали популярность в сети.

Северный гладкий кит - одно из редчайших морских животных. В мире осталось около 400 особей этого вида. Основная причина их исчезновения - столкновения с судами и попадание в сети для омаров. Эти животные могут вырастать до 16 метров и весить до 63 тонн. -0-