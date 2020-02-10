У подписчиков Ксении Собчак остались смешанные чувства после ее нового видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram новым видео и озадачила подписчиков.

Знаменитость показала свой повседневный стиль в одежде, а также лицо без единого грамма косметики. Собчак подписала пост: "Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь "Технологию"".

Фолловеры звезды неоднозначно приняли свежий ролик. Кто-то поддержал телеведущую, что она не стесняется показывать миллионам людей свою натуральную внешность. Другие, напротив, очень критично отреагировали на пост: "Ксюха, ты конечно с юмором, но не надо такие видео выкладывать", "А может не стоит так, без подготовки", "Это еще что за чудище?".

Впрочем, менее чем за сутки видео посмотрели более 1,7 миллиона раз, а под ним оставили свыше 5 тысяч разнообразных комментариев.-0-