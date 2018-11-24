У Сергея Безрукова родился сын

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Сергей Безруков на своей странице в Instagram сообщил о рождении сына.
"Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных, особенно прессу", - написал актер.
Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон стали родителями во второй раз, у них подрастает дочь Мария. Пара поженилась в 2016 году.-0-
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