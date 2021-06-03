Участники Little Big подтвердили свои отношения совместным фото

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин представил в Instagram новый пост, который подтвердил слухи о его личной жизни.

Артист подтвердил свои отношения с солисткой группы, опубликовав их совместное фото. Илья Прусикин и Софья Таюрская сделали селфи на фоне ясного неба, а также певец сделал провокационную подпись.

Ранее солистка Little Big в интервью рассказала о своем романе с фронтменом коллектива. Там она уточнила, что их отношения начались после расставания Ильи Прусикина с его женой. -0-