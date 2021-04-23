Ученые из США превратили волка в блогера. Он рыбачит, бегает и снова рыбачит (Видео)

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько исследователей из организации The Voyageurs Wolf Project занимаются изучением волков в национальном парке Вояджерс в Миннесоте.

Люди решили сделать из волка блогера и прикрепили к нему на шею ошейник с камерой. Конечно, ученые хотели посмотреть за животным в естественной среде обитания, однако немного просчитались с расположением объектива камера, поэтому половина кадра - волчья борода, но это только погружает в атмосферу дикой природы.

Камера записывала 30 секунд в начале каждого часа, что помогло исследователям отснять около семи минут волчьего досуга. За это время лесной обитатель побегал по лесу, погрыз припрятанную кость, а также три раза порыбачил. Члены The Voyageurs Wolf Project не исключают, что на самом деле волк поймал еще больше рыбы, просто камера этого не записала. -0-