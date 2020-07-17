Ученые нашли в глубинах рыб, которые практически "невидимы" - фото

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых нашла в глубинах океана более 16 видов особей, которых почти невозможно заметить, об этом сообщает журнал Science Alert.

Дело в том, что эти глубоководные существа покрыты кожей, которая может поглощать почти 99,95% фотонов. Благодаря этому, в своей среде обитания они становятся практически "невидимыми", что делает их идеальными охотниками.

На глубине, куда не попадает солнечный свет, они выглядят как силуэты в воздухе. Ученые провели анализ существ и выяснили, что их внешний покров обладает невероятными качествами: ультра черная кожа способна отражать менее 0,5 процентов имеющего света.

Фото Sciencealert

Вызвало удивление и другое - кожа имеет такой цвет и способности по всему телу, что, согласно теории исследователей, является эволюционным процессом, позволяющий поглощать биолюминесцентный свет своих жертв. Причем, у одного из видов кишечник тоже черного цвета. По всей видимости для того, чтобы скрыть свет в темноте после свежей добычи.

Коэффициент отражения света у обнаруженных рыб оказался ниже, чем у всех известных видов, а также приближает глубоководных созданий к самому черному материалу в мире, который поглощает 99, 96% света. -0-