Ученые обнаружили более 240 окаменелых следов динозавров на востоке Китая

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские палеонтологи нашли более 240 окаменелых следов динозавров в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает Синьхуа.

Находка стала первым доказательством обитания динозавров на территории провинции. Обнаруженные следы 80-миллионной давности принадлежали как минимум восьми видам динозавров.

"Судя по размеру следов, которые составляли от 8 см до 55 см, длина динозавров была в диапазоне от 1 м до 10 м", - сказал член исследовательской группы и доцент Китайского университета наук о Земле Син Лида.

По словам палеонтолога и бывшего куратора музея динозавров Цзыгун Пэн Гуанчжао, в будущем в провинции может быть обнаружено больше окаменелостей динозавров, включая следы, кости или яйца.-0-