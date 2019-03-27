Ученые обнаружили древнейший в Японии камень

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древнейший в Японии камень обнаружен учеными в префектуре Симане, сообщает японское информагентство
Исследователи Университета Хиросимы установили, что возраст находки составляет порядка 2,5 млрд лет. Породы примерно того же возраста существуют в КНДР и на северо-востоке Китая. Анализ образцов может дать представление о формировании Японского архипелага, который первоначально был связан с азиатским континентом.
"Мы изучим химический состав породы и выясним, из какой части континента она произошла", - сказал доцент Университета Хиросимы Ясутака Хаясака.
Ранее считалось, что самым древним в Японии является камень, обнаруженный в префектуре Гифу в 1970 году. Его возраст составляет 2 млрд лет.-0-
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