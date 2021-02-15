Ученые обнаружили организмы под шельфовым ледником в Антарктиде

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые пробурили скважины на антарктическом шельфовом леднике и обнаружили неизвестные организмы, напоминающие губок, сообщает онлайн-издание ScienceAlert.

Скважины были сделаны в точках, находящихся на расстоянии 260 км от фронта шельфового ледника, под толщиной льда в 890 м, на глубине морского дна равной 1233 м. Там и были найдены таинственные организмы, которые могут относиться к губками, асцидиям, гидроидам, книдариям или полихетам.

Место, где были найдены организмы, находится на расстоянии от 625 до 1,5 тыс. км от ближайшего региона фотосинтеза. Это первый случай, когда в такой среде были обнаружены подобные организмы.

Ученым еще предстоит выяснить, как давно существуют найденные организмы и насколько вид распространен.-0-