Ученые представили новое доказательство высокого интеллекта кашалотов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили новое доказательство высокого интеллекта китов. Они заявили, что кашалоты в прежние времена каким-то образом обменивались информацией о появлении китобойных судов, сообщает телеканал "МИР24".

Исследование провели Хэл Уайтхед и Люк Ренделл, специализирующиеся на изучении китообразных, и аналитик Тим Ди Смит. В основу научной работы легли недавно оцифрованные журналы, подробно описывающие охоту на кашалотов в северной части Тихого океана. Оказалось, что всего за несколько лет продуктивность китобоев снизилась на 58%.

До появления людей единственными естественными врагами кашалотов были касатки. Кашалоты выработали стратегию защиты: они собирались в круг и выставляли мощные хвосты наружу, чтобы держать хищников на расстоянии. Но китобоям такое поведение даже облегчало задачу.

В XIX веке китобойный промысел стал быстро развиваться, и истребление китообразных достигло огромных масштабов. Охотники достигали тех областей Тихого океана, куда раньше не добирался ни один человек.

Но вскоре они стали замечать, что поведение кашалотов изменилось. Они перестали выстраиваться в круги и уплывали от кораблей, стараясь двигаться против ветра (большинство судов в то время являлись парусными).

Изменения были слишком быстрыми, чтобы объяснить их генетической эволюцией. Ученые отметили, что кашалоты обладают самым большим мозгом на планете и, вероятно, поняли, что люди представляют для них опасность.

Эти животные очень социальны и способны общаться на больших расстояниях, передавая похожие на щелчки звуки. Они сообщали друг другу о кормовых угодьях и, по мнению авторов исследования, могли также предупреждать сородичей об угрозе со стороны китобоев.

В настоящее время численность кашалотов постепенно восстанавливается. Охота на них запрещена, но их подстерегают новые опасности. Одна из самых больших - шумовое загрязнение океана, которое мешает животным общаться между собой. Ученые выразили надежду, что способность китов осознавать и адаптироваться к новым условиям поможет им выжить в меняющемся мире.-0-