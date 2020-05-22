Ученые раскрыли преимущество густой бороды в схватке

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько американских исследователей выяснили, какими преимуществами в драке обладает мужчина с бородой и без, передает Fox News.

Биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели тщательные эксперименты, в ходе которого установили, что мужчины с бородой получают меньше урона после удара по лицу.

Оказывается, густая растительность на лице может поглотить 37% энергии от удара, сработав как амортизатор. Следовательно, обладатель большой бороды имеет больше шансов не пострадать после удара в лицо.

Отмечается, что во время экспериментов никто не пострадал. Для подтверждения своей теории исследователи использовали череп, покрытый овечьей шерстью, а после скидывали на него груз для имитации удара. Ученые считают, что борода у человека может работать как грива льва, которая защищает хищника от атак на горло и челюсть. -0-