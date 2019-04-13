Ученые создали нейроинтерфейс, позволяющий шевелить пальцами аватара

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта создали систему для управления движениями аватара - пользователя виртуальной реальности, которая позволяет распознавать не только движения, но и мелкую моторику рук человека, сообщает ТАСС.

Технология может быть востребована сразу на нескольких сегментах рынка нейротехнологий: потребительские и игровые нейроинтерфейсы, системы контроля и управления.

Главной особенностью новой системы, как отмечают разработчики, является одновременное использование нескольких методик снятия электрофизиологических параметров. Такой подход позволяет увеличить точность передаваемых команд аватару, расширить спектр доступных ему движений, повысить уровень погруженности пользователя при нахождении в виртуальной реальности.

Специальное устройство регистрирует электрическую активность, возникающую при сокращениях мышц, вызванных движениями человека. Эти данные обрабатываются специальными алгоритмами, что позволяет точно определять пространственное положение его конечностей и передавать полученные координаты в систему виртуальной реальности для управления аватаром, например, во время игры.

В новой системе использовалось и ранее разработанное в БФУ им. Канта устройство для регистрации физиологических параметров человека - Balalaika. Устройство собирает электромиографические и электроэнцефалографические данные пользователя. Через wi-fi они передаются на компьютер, где обрабатываются специальным программным обеспечением. Для распознавания движения и эмоционального состояния пользователя используются технологии машинного обучения.-0-