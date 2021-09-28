Ученые восстановили внешность трех древних египтян с помощью их мумий (Фото)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей смогла узнать внешность трех 25-летних мужчин, которые жили в Египте около 3,5 тысячи лет назад. Результат эксперимента приводится в статье портала Live Science.

Ученым удалось восстановить внешность, изучив образцы ДНК мумий, которые были найдены в районе египетского города Абусир-эль-Мелек, расположенного к югу от Каира. Мумии принадлежат трем молодым людям, которые скончались в возрасте 25 лет. Они жили на этой территории между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

По словам ученых, это первый случай в истории, когда с помощью очень древнего генетического материала удалось установить внешность человека. В результате исследования получилось воспроизвести приблизительный внешний вид трех мумий.

Фото Live Science

Согласно работе исследователей, все трое молодых мужчин обладали светло-коричневой кожей, темными глазами и схожими по цвету волосами. Удивительно еще и то, что генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к жителям Египта. -0-