УЕФА собрал в одном видео лучшие голы Евро-2020

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций представил в Instagram захватывающий ролик.
В одном видео собрали десятку лучших забитых мячей, которые реализовывали игроки разных сборных. Кроме этого, позже УЕФА выбрал символическую сборную Евро-2020.
Сюда вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В четверку защитников попали англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола. Тройку полузащитников составили датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг, итальянец Жоржиньо и испанец Педри. Тройка нападающих выглядит следующим образом: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия).
Напомним, одно из главных футбольных событий Европы завершилось 11 июля финальным матчем между сборными Италии и Англии, где в серии пенальти сильнее оказались итальянцы. -0-