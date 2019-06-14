Умерла актриса Эдит Гонсалес из сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла в возрасте 54 лет, сообщил американский телеканал CNN .

Эдит Гонсалес снялась в нескольких популярных телесериалах, в том числе "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", которые были одними из первых показаны на постсоветском пространстве.

По информации телеканала, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась на протяжении последних трех лет. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца.-0-